Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Gefahrenbremsung Fahrgast gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 70 Jahre alter Fahrgast hat sich am Samstagnachmittag (27.01.2024) an der Haltestelle Wagrainäcker beim Sturz in einer Stadtbahn leichte Verletzungen zugezogen. Die Stadtbahn der Linie U12 war gegen 15.15 Uhr in Richtung Dürrlewang unterwegs, als an der Haltestelle ein Kind unachtsam die Schienen überquert haben soll. Der Stadtbahnfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und der 70-Jährige stürzte mit seinem motorisierten Rollstuhl. Der Fahrgast meldete sich erst später bei der Polizei. Eine Beschreibung des Kindes liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

