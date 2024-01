Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen zu Brandanschlag an Dienstgebäude in Espelkamp gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Minden - Espelkamp - Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Aufklärung einer versuchten Brandstiftung an einem Neubau einer Polizeiwache in Espelkamp. Der Tatzeitraum lag am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 12.01.2024, gegen 12:30 Uhr, und Montag, 15.01.2024, gegen 07:30 Uhr.

Nach den bisherigen Informationen warfen der oder die unbekannten Täter mehrere sogenannte Molotowcocktails gegen das Gebäude an der Trakehner Straße - in Nähe der Einmündung der Isenstedter Straße. Dabei verteilte sich die brennbare Flüssigkeit an der Fassade und verursachte Rußablagerungen.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalinspektion Staatsschutz / 0521/545-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell