POL-BI: Trennschleifer aus Handwerkerwagen erbeutet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - In der Nacht auf Montag, 15.01.2024, schlug ein bisher unbekannter Täter die Scheibe eines Fahrzeugs am Wacholderweg ein und nahm Werkzeug an sich.

Zwischen 21:00 Uhr am Sonntag, und 09:30 Uhr am Montag beschädigte der Unbekannte die Heckscheibe des roten Opel Vivaro, der auf einem Parkplatz stand. Mit einem Benzin Trennschleifer und einer dazugehörigen Diamanttrennscheibe der Marke Stihl flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Aufbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

