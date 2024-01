Polizei Bielefeld

POL-BI: Handtasche aus Pkw gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitagmittag, 12.01.2024, stahl eine unbekannte Person am Kesselbrink eine Handtasche aus einem Pkw, während sich die Fahrerin am Kofferraum befand. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 58-jährige Bielefelderin brachte am Freitagnachmittag bei der Polizeiwache Süd einen Diebstahl aus ihrem Ford Mondeo zur Anzeige. Sie teilte mit, dass sie sich in der Zeit von 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr am Kesselbrink, in Höhe der Wilhelmstraße, aufgehalten hatte. Als sie Waren aus dem Kofferraum ihres Firmenfahrzeugs entlud, nutzte ein Dieb die Gunst der Stunde. Unbemerkt von der Bielefelderin öffnete dieser die unverschlossene Beifahrertür und entwendete ihre Handtasche aus dem Fußraum. Erst als die 58-Jährige weiterfahren wollte, bemerkte sie die leicht geöffnete Beifahrertür und den Diebstahl.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell