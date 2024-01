Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher erbeutete Geldkassette

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Morgenstunden des Freitags, 12.01.2024, stahl ein Täter bei einem Einbruch eine Geldkassette.

Ein Unbekannter stieg während der Dunkelheit in das Geschäft an der Heeper Straße, nahe der Straße An der Walkenmühle, ein. In dem Laden für Autoersatzteile suchte der Einbrecher offenbar Wertgegenstände. Mit einer erbeuteten Geldkassette trat er die Flucht an. Gegen 08:00 Uhr wurde der Einbruch bemerkt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell