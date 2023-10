POL-UN: Werne, Münsterstraße Einmündung Werenboldstraße - Kradfahrer prallt gegen Pkw

Schwerte (ots) - Nach einer Körperverletzung am 29.08.2023 auf einem Parkplatz im Rosenweg in Schwerte hatte sich die Polizei im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung gewandt. Die gesuchte Person erschien in der Polizeiwache Schwerte und gab seine Personalien und seine Beteiligung an dem Sachverhalt bekannt. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang ...

mehr