Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Sommerreifen und unter Drogeneinfluss über Rot

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Bielefelder nutzte am Freitag, 12.01.2024, sein Fahrzeug trotz Schneefalls und Glätte mit Sommerreifen. Er stand unter dem Einfluss von Drogen und besaß keinen Führerschein.

Bei gezielten Kontrollen beobachtete ein Kradfahrer des Verkehrsdienstes gegen 15:05 Uhr einen BMW-Fahrer, der auf der Oldentruper Straße in Richtung Innenstadt die Kreuzung Oststraße bei Rotlicht überquerte. Bei der anschließenden Kontrolle erkannte der Polizist an dem 3er BMW, trotz der winterlichen Wetterverhältnisse, Sommerreifen. Der 42-jährige Fahrer gab an, bislang noch nicht zum Wechsel der Reifen gekommen zu sein.

Ein Drogenvortest des 42-jährigen Bielefelders verlief positiv. Eine Ärztin entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Strafverfahren wurden eingeleitet.

