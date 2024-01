POL-BI: Minibagger ungesichert auf vereister Ladefläche

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch, 10.01.2024, vorgetäuscht, Heizkörper überprüfen zu müssen und konnte in einer Wohnung Sammlermünzen erbeuten. Gegen 09:45 Uhr tauchte ein Unbekannter vor der Wohnungstür des Bielefelder Senioren auf. Er gab vor, die Heizkörper in dem Mehrfamilienhaus Am Großen Holz überprüfen zu müssen und bat um Eintritt in die Zimmer. Die ...

