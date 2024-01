POL-BI: Falscher Mitarbeiter täuscht Bielefelder Senioren

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 09.01.2023, gelangten zwei Einbrecher in ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Friedrich-Ebert-Straße, im Bereich zwischen der Herforder Straße und dem Kesselbrink. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter erlangten Zugang zum Gebäude und brachen von dort in ein Café ein. Dieses durchsuchten sie nach Wertsachen und entwendeten ein Smartphone und zwei ...

mehr