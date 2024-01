Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Café

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 09.01.2023, gelangten zwei Einbrecher in ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Friedrich-Ebert-Straße, im Bereich zwischen der Herforder Straße und dem Kesselbrink. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter erlangten Zugang zum Gebäude und brachen von dort in ein Café ein. Dieses durchsuchten sie nach Wertsachen und entwendeten ein Smartphone und zwei Tablets. Sie hielten sich in der Zeit von 02:44 Uhr bis 02:58 Uhr am Tatort auf.

Anhand der Überwachungsvideos können zwei Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden:

Ein Täter trug eine schwarze Mütze, einen schwarz-weiß gestreiften Schal, eine dunkle Jacke, eine dunkelblaue Jeans und blaue Handschuhe. Zudem führte er einen blauen Rucksack mit sich.

Der zweite Täter hat eine kräftige Statur und einen schwarzen Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke und eine Kapuze über dem Kopf sowie eine schwarze Hose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den zwei beschriebenen Einbrechern beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

