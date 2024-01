Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Zweibrücken (ots)

Am 06.01.2024, um 13:58 Uhr konnten während einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Kirchbergstraße in Zweibrücken bei einem 20-jährigen PKW-Fahrer Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, weshalb ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

