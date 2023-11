POL-NOM: Mann bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Northeim (ots) - Northeim, Dörtalsweg, Dienstag, 28.11.2023, 14.00 - 18.40 Uhr Northeim, Schöne Aussicht, Dienstag 28.11.2023, 18.00 - 18.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zeugin beobachtet zwei Personen. Am Dienstag kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Northeimer Wieterviertel. In beide Häuser gelangten die unbekannten Personen durch Gewalteinwirkung an jeweils einem Fenster in die Gebäude. Im Dörtalsweg fand ...

mehr