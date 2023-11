Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Einbrüche im Northeimer Wieterviertel

Northeim (ots)

Northeim, Dörtalsweg, Dienstag, 28.11.2023, 14.00 - 18.40 Uhr

Northeim, Schöne Aussicht, Dienstag 28.11.2023, 18.00 - 18.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Zeugin beobachtet zwei Personen.

Am Dienstag kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Northeimer Wieterviertel. In beide Häuser gelangten die unbekannten Personen durch Gewalteinwirkung an jeweils einem Fenster in die Gebäude.

Im Dörtalsweg fand die Tat zwischen 14.00 - 18.40 Uhr statt. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Durch die Gewalteinwirkung entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

In der Straße "Schöne Aussicht" kann der Tatzeitraum aufgrund einer Zeugin auf 18.00 - 18.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Nachbarin konnte zwei dunkel gekleidete Personen im Garten beobachten. Eine Beschreibung der Personen war aufgrund der Dunkelheit nicht möglich.

Auch hier konnten die unbekannten Personen kein Diebesgut erlangen. Es kam zu einem Sachschaden von ca. 500 Euro.

Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell