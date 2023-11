Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch - silberner Kleinwagen gesucht

Radevormwald (ots)

Am Samstag (18. November) sind Kriminelle in der Heinz-Rosendahl-Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie ließen mehrere Schmuckstücke mitgehen.

In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 14 Uhr und 14:15 Uhr hebelten die Täter sowohl an einem Fenster als auch an der Terrassentür. Sie gelangten ins Haus und durchwühlten dort diverse Schränke. Dabei fanden sie Schmuckstücke, die sie mitnahmen.

Auf einer Videoaufzeichnung ist zur Tatzeit ein silberner Kleinwagen zu sehen. Es ist davon auszugehen, dass dieser mit mindestens drei Personen besetzt war. Zwei Personen stiegen aus und gingen zum Tatort. Diese Personen werden wie folgt beschrieben: 1.Person: männlich, 25 - 35 Jahre alt, schlank, kurze dunkelbraune Haare, Oberlippenbart, trug zur Tatzeit eine schwarze Daunenjacke, einen blauen Kapuzenpullover, eine schwarze Cargohose und rote Sneakers mit weißer Sohle. 2.Person: männlich, 25 - 35 Jahre alt, kräftige Statur, kure dunkelbraune Haare, Kinn- und Oberlippenbart, grauer Kapuzenpullover, blauer Jeans, graue Sneakers mit weißer Sohle und eine schwarze BaseCap

Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell