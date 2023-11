Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tageswohnungseinbruch - Schmuck und Bargeld gestohlen

Lindlar (ots)

Bargeld und Schmuck haben Einbrecher erbeutet, die am Freitag (17. November) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am lagen Hahn" eingestiegen sind. Tagsüber, zwischen 10:30 Uhr und 19:30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür des Hauses und gelangten so hinein. Sie suchten in Schränken und Schubladen nach möglichem Diebesgut und flüchteten schließlich mit Bargeld und Schmuck.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell