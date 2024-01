Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Zweibrücken (ots)

Am Freitagabend, den 05.01.2024, gegen 21:20 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an der Einmündung von der Friedrich-Ebert-Straße in die Wolfslochstraße. Zu diesem Zeitpunkt hielt dort ein 16-Jähriger mit seinem dunkelfarbenen 45 km/h Auto der Marke Ligier. Plötzlich kamen zwei 25-30 Jahre alte männliche Personen auf sein Fahrzeug zu. Einer der beiden Täter schlug unvermittelt mit einem Stein die Windschutzscheibe des Fahrzeugs ein. Der zweite Täter warf zur gleichen Zeit die Scheibe der Beifahrertür ein. Danach konnte der junge Verkehrsteilnehmer vor seinen Angreifern flüchten. Der entstandene Schaden beträgt circa 2.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 zu melden. |pizw

