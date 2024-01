POL-BI: 2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Neugeborenes auf Schulgelände gefunden

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Während eine 64-jährige Bielefelderin am Dienstag, 09.01.2024, mit ihrem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs war, wurde ihr Rucksack unbemerkt entwendet. Die Bielefelderin fuhr gegen 10:45 Uhr vom Niederwall aus zum Hauptbahnhof. Während der Fahrt bewahrte sie ihren Rucksack ungesichert in ihrem Fahrradkorb auf. Der Korb war am Gepäckträger montiert. Am Vorplatz des ...

