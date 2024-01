POL-BI: Geld, Schmuck und elektronische Geräte gestohlen

Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Paderborn - Nachdem bereits am Montagmorgen, 08.01.2024, mehrere verdächtige Gegenstände an dem Dienstgebäude der Kreispolizeibehörde Paderborn entdeckt worden sind, tauchte der tatverdächtige Mann am Dienstagmorgen, 09.01.2024, erneut an dem Polizeigebäude auf. Aufmerksame ...

mehr