POL-BI: Diebstahl eines Kundenfahrrads verhindert - U-Haft für Haupttäter

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Mittagszeit sind drei Bielefelderinnen am Montag, 08.01.2024, in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Zwei Frauen bewahrten ihre Portemonnaies in Rucksäcken auf. Eine Frau hatte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche deponiert. Alle drei Fälle weisen Ähnlichkeiten auf, wie die Tatörtlichkeit in der Fußgängerzone der Bahnhofstraße. Zwischen 13:00 Uhr und ...

mehr