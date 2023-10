LPI-SLF: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Neumarkt

Pößneck (ots) - Am Dienstag, gegen 21.15 Uhr, befuhr der 44-jährige Radfahrer in Pößneck die Straße des Friedens aus Richtung Wernburg kommend. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

