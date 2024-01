Polizei Bielefeld

POL-BI: Schlangenlinie-Fahrt über alle Fahrstreifen der Autobahn geht glimpflich aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Herford-

Am Donnerstagmittag, 11.01.2024, stoppte ein beschädigter Reifen die Fahrt eines Betrunken auf der Autobahn. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden.

Gegen 14:25 Uhr informierten zwei PKW-Fahrer, ein 52-Jähriger aus Wesel und eine 51-jährige Hamelnerin, die Leitstelle der Polizei Bielefeld über die Fahrt eines ausländischen Transporters. Der Fahrer nutzte alle drei Fahrstreifen der A 2 im Bereich Vlotho in Richtung Dortmund mit Schlangenlinien und wechselte abrupt die Fahrstreifen, zum Beispiel von dem ganz linken Fahrstreifen auf den rechten. Dies führte zu mehreren gefährlichen Situationen, die nur durch die Reaktion der Gefährdeten ohne Unfall ausgingen. Der 52-Jährige gab während der Fahrt den Standort durch, so dass die Streifenpolizisten die Verfolgung aufnehmen konnten. Der Zeuge meldete weiter, dass der Transporter im Bereich eines Parkplatzes gegen eine Bordsteinkante stieß, so dass ein Reifen beschädigt wurde. Nachdem er seine Fahrt fortgesetzt hatte, hielt er schließlich Höhe Bielefeld Ost am Seitenstreifen, aufgrund des beschädigten Reifens, an.

Die eingetroffenen Polizisten bemerkten die Alkoholisierung des 62-jährigen Fahrers aus Polen, der stark schwankte. Ein Alkoholvortest verlief positiv. Ein Arzt entnahm ihm auf der Autobahnpolizei Wache eine Blutprobe. Ein Abschleppwagen transportierte den Transporter ab.

Gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell