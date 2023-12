Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer eines Mitsubishi flüchtet - Wer wurde durch die Fahrweise gefährdet?

Ellrich (ots)

Bereits am Mittwoch, 6. Dezember, beabsichtigten Polizeibeamte gegen 11.30 Uhr in Ellrich den Fahrer eines Pkw Mitsubishi zu kontrollieren. Doch statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und flüchtete durch das Stadtgebiet. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, die aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der Straßenverhältnisse abgebrochen werden musste. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wurde jemand am 6. Dezember durch die Fahrweise des Fahrers des braunen Mitsubishi konkret gefährdet? Die Geschädigten werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0318494

