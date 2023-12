Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb flüchtet ohne Beute

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, wurde ein Mann durch die Mitarbeiter eines Supermarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße beim Ladendiebstahl erwischt. Er steht im Verdacht, mehrere Schnapsflaschen in seinem Rucksack verstaut zu haben. Anschließend wollte er den Kassenbereich passieren, ohne die Waren zu zahlen. Als er darauf angesprochen wurde, kam es zu einem Gerangel. Der Dieb riss den Rucksack an sich und konnte schließlich flüchten. Mitarbeitern des Marktes war es aber gelungen, dem Mann zuvor die Waren abzunehmen, sodass er ohne Beute entkam. Gegen den Mann bestand bereits ein Hausverbot. Die Polizei ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls und des Hausfriedensbruchs.

