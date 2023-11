POL-HI: Unbekannte beschmieren Schulen in Ochtersum - Polizei leitet Ermittlungen ein

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Bereits in der Nacht zu Montag, 30.10.2023, kam es im Bergsteinweg in Hildesheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Audi beschädigt wurde. Bisherigen Ermittlungen zufolge hat sich der Unfall gegen 03:00 Uhr morgens ereignet. Dabei streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beim Vorbeifahren einen in ...

