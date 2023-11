Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbefugte Ingebrauchnahme eines PKW in Alfeld endet mit Unfall

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am Vormittag des 31.10.2023 wird durch die Fahrzeugeigentümerin eines Ford Fiesta, der in der Bismarckstraße abgestellt ist, festgestellt, dass in der Nacht jemand unbefugt mit diesem Wagen unterwegs gewesen ist und zudem auch noch einen Unfall verursacht haben muss, da der Pkw einen frischen Unfallschaden hat. Der Tatverdacht fällt schnell auf den 16-jährigen Sohn der Fahrzeughalterin und seinen ebenfalls 16- jährigen Freund. Nach deren Angaben ist jeweils der andere mit dem Wagen gefahren und habe dabei verschiedene Verkehrsdelikte, wie. z.B. erhebliche Geschwindigkeitsübertretungen, begangen sowie dann letztendlich auch den Unfallschaden verursacht. Bei dem benutzten Fahrzeug handelt es sich um einen 19 Jahre alten Ford Fiesta, Farbe blau. Das zweite unfallbeteiligte Fahrzeug ist derzeit noch nicht bekannt. Es soll sich um einen weißen Pkw mit "WL" Kennzeichen handeln, an dem vermutlich das Heck beschädigt sein müsste. Von beiden Jugendlichen werden Blutproben entnommen, da es Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel gegeben hat. Beide sind nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass gegen sie mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind. Sachdienliche Hinweise, insbesondere auch zum geschädigten Pkw, nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell