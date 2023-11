POL-HI: Hund vertreibt Einbrecher - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt (tko) Am Dienstag, 31.10.2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW VW in der Bachstraße. Der PKW parkte in Höhe Hausnummer 55 A am Fahrbahnrand. Ein unbekannter Täter beschädigte in dieser Zeit den rechten Außenspiegel des PKW. Der 21-jährigen Eigentümerin entstand dadurch ein Schaden von ca. 200 Euro. Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem PKW Mercedes-Benz kam es in der Zeit von ...

mehr