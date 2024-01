POL-BI: Zwei Einbrüche in Grundschule: Elektronikgeräte gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitagmittag, 12.01.2024, stahl eine unbekannte Person am Kesselbrink eine Handtasche aus einem Pkw, während sich die Fahrerin am Kofferraum befand. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 58-jährige Bielefelderin brachte am Freitagnachmittag bei der Polizeiwache Süd einen Diebstahl aus ihrem Ford Mondeo zur Anzeige. Sie teilte mit, dass sie sich in der Zeit von 12:30 Uhr bis 12:45 ...

