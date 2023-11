POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Alzey (ots) - Am Freitag, 10.11.2023, kam es gegen 22.25 Uhr in Alzey zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Heranwachsender aus Gau-Odernheim befuhr im PKW den Rossmarkt in Richtung Obermarkt. In Höhe des Fischmarktes stieß der PKW gegen einen Fußgänger und schleuderte diesen zu Boden. Hiernach stieß der PKW gegen die Fassade eines Hauses. Der Fahrer flüchtete unmittelbar in die Selzgasse. Der Fußgänger, ein ...

mehr