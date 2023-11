Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Rücksichtsloses Fahrverhalten in Alzey

Alzey (ots)

Am Freitag, 10.11.2023, kam es gegen 22.25 Uhr in Alzey zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Heranwachsender aus Gau-Odernheim befuhr im PKW den Rossmarkt in Richtung Obermarkt. In Höhe des Fischmarktes stieß der PKW gegen einen Fußgänger und schleuderte diesen zu Boden. Hiernach stieß der PKW gegen die Fassade eines Hauses. Der Fahrer flüchtete unmittelbar in die Selzgasse. Der Fußgänger, ein 14-Jähriger aus Alzey, wurde nach bisherigen Informationen schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus in Mainz. An der Fassade entstand Sachschaden. Am Samstag, 11.11.2023, sollte gegen 02.40 Uhr ein der Zeugenbeschreibung entsprechender PKW in der Friedrichstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Anstelle anzuhalten beschleunigte der Gau-Odernheimer das Fahrzeug. In der Einmündung Ernst-Ludwig-Straße/Kaiserstraße verlor er auf Regennasser Straße die Kontrolle über den PKW und stieß in eine Grundstücksmauer. Der Fahrer und der Beifahrer rannten in unterschiedliche Richtungen davon und konnten nicht mehr eingeholt werden. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. An der Grundstücksmauer entstand Sachschaden. Es konnte eine Anlaufadresse des flüchtigen Gau-Odernheimers in Alzey ermittelt werden. Dort wurde er gegen 04.40 Uhr angetroffen. Dem Heranwachsenden wurde eine auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell