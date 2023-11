Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Siefersheim (ots)

Im Zeitraum vom 31.10.2023, 16:30 Uhr bis 01.11.2023, 13:30 Uhr kam es in der Straße Am Wiesgarten in Siefersheim zu einem Einbruchsdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über die Balkontür im 1. OG Zutritt ins Innere. Dort durchsuchten sie drei Räume und entwendeten diverse technische Geräte und einen Safe. Zudem entwendeten die unbekannten Täter ein Paar Sportschuhe und verließen durch die Terrassentür im Erdgeschoss unentdeckt das Anwesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer zu o.g. Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Alzey unter der Rufnummer 06731 911-0 in Verbindung zu setzen.

