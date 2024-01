Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein vermeintlicher Handwerker lenkte am Montag, 15.01.2024, eine Bielefelderin in ihrer Wohnung ab, während der Mittäter ihren Schmuck stahl.

Gegen 11:00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 88-jährigen Bielefelderin, die in einem Mehrfamilienhaus an der Spindelstraße, nahe der Wilbrandstraße, wohnt. Sie öffnete und der vor der Tür stehende unbekannte Mann behauptete, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen.

Zusammen mit dem Mann ging die Bielefelderin in das Badezimmer und anschließend in die Küche, wo sie das Wasser laufen ließen. Nach circa 30 Minuten erklärte der vermeintliche Wasserwerker, dass alles in Ordnung sei und verließ die Wohnung. Offensichtlich hatte ein Mittäter das Ablenkungsmanöver genutzte, um Schmuck der Bielefelderin zu entwenden.

Erst etwas später bemerkte die Bewohnerin den Diebstahl von Ringen, einer Kette sowie einem Armband und informierte die Polizei.

Der Täter, der an der Tür klingelte, soll circa 30 bis 40 Jahre alt sein und trug zur Tatzeit einen blauen Arbeitsanzug.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell