POL-OS: Bissendorf: Zeugen nach Einbruch in Fahrradgeschäft gesucht - hochwertige E-Bikes im Fokus

Hagen a.T.W. (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, war ein 82-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Wiesentalweg in Richtung Hagen a.T.W. unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam dem Senior plötzlich ein Traktor entgegen. Der 63-jährige Fahrer versuchte noch nach rechts in den dort befindlichen Graben auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht ...

