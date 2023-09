Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: 82-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit Traktor in Lebensgefahr

Hagen a.T.W. (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, war ein 82-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Wiesentalweg in Richtung Hagen a.T.W. unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam dem Senior plötzlich ein Traktor entgegen. Der 63-jährige Fahrer versuchte noch nach rechts in den dort befindlichen Graben auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Der 82-jährige Radfahrer aus Hagen a.T.W. wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell