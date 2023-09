Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/ Dodesheide: Frau durch unbekannten Hund auf dem "Waldfriedhof Dodeshaus" verletzt - Polizei sucht Zeugen bzw. den/die Hundehalter/ Hundehalterin

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend, dem 08.09.2023 um 19:30 Uhr, wurde eine Frau von einem Hund angesprungen und verletzt. Das Opfer war mit ihrem Fahrrad auf dem "Waldfriedhof Dodeshaus" in der Dodesheide in der Nähe der Knollstraße unterwegs gewesen, als sie von einem ihr unbekannten Hund angesprungen wurde. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht, stürzte mit ihrem Fahrrad und verletzte sich am rechten Knie- bzw. im Wadenbereich. Der Hund hat schwarzes Fell und ist Knie bis Hüfthoch groß. Ein Hundehalter konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Der Hund entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun den Hundehalter/ die Hundehalterin oder Zeugen, die aufgrund der Örtlichkeit und der Uhrzeit den Vierbeiner zuordnen können. Hinweise werden unter 0541/327-2115 oder -3303 entgegengenommen.

