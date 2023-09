Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 74-Jährige vermisst - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Osnabrück (ots)

Seit Mittwochnachmittag wird die 74-jährige Tatjana H. aus Glandorf vermisst. Die ältere Dame wurde gegen 16.15 Uhr aus einem Pflegeheim in ein Osnabrücker Krankenhaus eingeliefert. Hier verlor sich zunächst ihre Spur, als Tatjana gegen 16.45 Uhr die Notaufnahme in der Straße Am Finkenhügel verließ. Wenig später wurde die Dame in der Wilhelmstraße noch einmal gesichtet, bis zum aktuellen Zeitpunkt ist ihr Aufenthaltsort jedoch unbekannt. Tatjana ist nicht orientiert. Sie trägt ein dunkles T-Shirt, eine dunkle Hose und neongrüne Crocs. Die Vermisste hat eine kräftige Statur und schulterlanges dunkelrotes Haar. Die Polizei führte bereits eine umfangreiche Suche nach der Vermissten durch, bei der ein Spürhund zum Einsatz kam. Leider blieben alle Maßnahmen bisher ohne Erfolg. Daher bittet die Beamten die Bevölkerung nun Mithilfe bei der Suche nach Tatjana H. Hinweise zu dem Aufenthaltsort nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2215 entgegen.

