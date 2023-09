POL-OS: Belm: 18-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Transporter lebensgefährlich verletzt

Borken/Ostbevern/Glandorf/Osnabrück (ots) - Am Mittwochmorgen wurde der Polizei in Warendorf ein Mann gemeldet, der gegen 9.30 Uhr versuchte, in ein Gehöft in Ostbevern (NRW) einzubrechen. Nachbarn wurden auf den Täter aufmerksam und folgten ihm anschließend auf seiner Flucht mit einem Fahrzeug. Die Verfolgung ...

mehr