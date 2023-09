Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Schwagstorf: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der K415

Ostercappeln (ots)

Am Freitagabend kam es auf der Schwegerhoffstraße (K415) zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Ein 67-jähriger Motorradfahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, ein 19-Jähriger wurde schwer verletzt. Gegen 18:40 Uhr war eine Fahrzeuggruppe aus drei Pkw von Hunteburg kommend in Richtung Schwagstorf unterwegs. Als das vorderste der drei Autos nach links in die Graf-Stauffenberg-Straße einbiegen wollte und dafür zunächst auf der Kreisstraße hielt, um eine 6-köpfige Motorradkolonne durchfahren zu lassen, erkannte der 55-jährige Fahrer des hintersten Wagens die Situation zu spät und wich nach links in den Gegenverkehr aus. Hier krachte der BMW frontal in einen der entgegenkommenden Motorradfahrer. Im weiteren Verlauf kam es zu einem zweiten Zusammenstoß. Der 19-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades, der ebenfalls in Richtung Schwagtsorf fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des zuvor ausgewichenen BMW der X-Reihe. Der 67-Jährige wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, der 19-jährige Zweiradfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Es ist ein Gesamtsachschaden von über 30.000 Euro entstanden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße voll gesperrt. Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr aus Schwagstorf, zwei Notfallseelsorger, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt vor Ort.

