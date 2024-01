Polizei Hagen

POL-HA: Volltrunkener mit Fleischermesser im Innenstadtbereich

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 02.01.2024, meldeten Zeugen der Polizei gegen 12 Uhr einen stark betrunkenen Mann in der Cunostraße. Die Beamten fanden ihn auf einer Bank liegend vor. Der 59-Jährige war so stark alkoholisiert, dass er sich nicht ohne Hilfe aufrichten konnte. Griffbereit in seiner Jacke fanden die Polizisten ein Fleischermesser mit einer zirka 18 cm langen Klinge. Bei einer Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Waffenverbot bestand. Die Polizisten stellten das Messer sicher, ließen den Volltrunkenen in ein Krankenhaus bringen und legten eine Anzeige wegen einer Straftat gegen das Waffengesetz vor. (hir)

