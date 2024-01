POL-HA: Zeugen nach Kellereinbrüchen gesucht

Hagen-Rummenohl (ots) - Am Dienstag, 02.01.2024, rangierte ein Ehepaar gegen 12:10 Uhr einen Wohnwagen in der Everinghauser Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor es die Kontrolle über das Fahrzeug. Die 82-jährige Hagenerin wurde von dem Wohnwagen erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie wenig später in eine Klinik. Ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund unterstützte die Hagener Polizei am ...

