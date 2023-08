BPOLI-OG: Gesuchter Straftäter verhaftet

Rheinmünster (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben am vergangenen Samstag (05.08), im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Albanien, einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Betruges. Er konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe eine 10 tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt ...

