Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler und Fahrraddieb festgenommen

Stuttgart-Stammheim (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (26.01.2024) einen Mann im Alter von 47 Jahren und eine 36 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht stehen mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten gegen 11.00 Uhr an der Asperger Straße einen Ford, in welchem sich die beiden befanden. Bei der Kontrolle beschlagnahmten die Polizisten bei dem 47-Jährigen zunächst fünf verschreibungspflichtige Tabletten sowie rund 20 Gramm Heroin, 15 Gramm Metamphetamin und rund 1500 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie einen Bolzenschneider. Bei der anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung zweier Wohnungen fanden die Beamten dazu noch rund zweieinhalb Kilogramm Amphetamin, rund 200 Gramm weitere Drogen und ein mutmaßlich verbotenes Messer. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten 35 mutmaßlich gestohlene, teilweise hochwertige Fahrräder. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der 47 Jahre alte polnische Staatsangehörige wurde am Samstag (27.01.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ und in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Seine 36 Jahre alte Begleiterin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

