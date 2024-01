Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Handy geraubt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Montag (29.01.2024) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Waldstück an der Straße Am Stadtpark das Handy eines 21-Jährigen geraubt zu haben. Der Tatverdächtige soll den 21-Jährigen gegen 07.45 Uhr angesprochen und gefragt haben, ob er dessen Handy benutzen dürfe. Nachdem er das Handy bekommen hatte, soll er damit in ein nahegelegenes Waldstück gegangen sein. Als der 21-Jährige sein Mobiltelefon zurückforderte, soll ihn der Tatverdächtige mit Reizgas besprüht haben. Anschließend flüchtete der 34-Jährige. Ermittlungen führten zum Standort des Tatverdächtigen, der sich in einem Zug nach Karlsruhe befand. Dort nahmen ihn Beamte der Bundespolizei zusammen mit seiner 40 Jahre alten Begleiterin gegen 08.45 Uhr fest. Die 40-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 34 Jahre alte Tatverdächtige mit algerischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstags (30.01.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

