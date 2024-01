Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennende Mülleimer zwischen Mehrfamilienhäusern - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache sind in der Nacht zum Mittwoch (31.01.2024) mehrere Mülleimer an der Lehmgrubenstraße in Brand geraten. Gegen 23.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Rettungsleitstelle brennende Mülltonnen, welche in einem Durchgang zwischen zwei Mehrfamilienhäusern standen. Das Feuer griff bereits auf die angrenzenden Fassaden der Wohnhäuser über. Alle Wohnungen blieben bewohnbar und es wurde niemand verletzt. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4671189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

