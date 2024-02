POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 150 gefälschte Fahrräder werden vernichtet

Stuttgart-Ost (ots) - In der Grüneisenstraße hat am Mittwochabend (31.01.2024) eine Papiermülltonne gebrannt. Ein Hausmitbewohner entdeckte die brennende 240-Liter-Mülltonne gegen 18.40 Uhr und rief die Polizei. Bei deren Eintreffen hatte er das Feuer bereits gelöscht. Die alarmierten Beamten trafen bei der Fahndung zwei 13-jährige und zwei 14-jährige Jungen an, die sich in der Nähe aufhielten. Ob die Burschen mit ...

