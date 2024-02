Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart berichten: Feuerwehreinsatz im Pflegeheim

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Mutmaßlich ein angebranntes Essen hat am Donnerstagnachmittag (01.02.2024) in einer Wohnung eines Pflegeheimes an der Kirchheimer Straße zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Anwohner informierten gegen 13.15 Uhr den Hausmeister über einen ausgelösten Rauchmelder, der die Rettungskräfte alarmierte. Diese lokalisierten das Zimmer, aus dem Rauch drang und fanden dort eine leblose weibliche Person. Nach sofort eingeleiteter, aber erfolgloser Reanimation verstarb die 80-jährige Frau noch vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache der Frau aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell