Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter zeigte "Hitlergruß" auf offener Straße: Zeugen gesucht!; Brand zweier Baustellen-Container: Vermutlich technischer Defekt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannter zeigte "Hitlergruß" auf offener Straße: Zeugen gesucht! - Hanau

(cb) Am Mittwochnachmittag begegnete ein Passant in der Langenbergheimer Straße einem bislang unbekannten Mann. Dieser soll den "Hitlergruß" gezeigt haben. Zudem habe der Unbekannte zu dem Fußgänger "Deutschland den Deutschen" und "Heil Hitler" gesagt. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem geschilderten Vorfall, welcher sich zwischen 16 und 17 Uhr ereignete, geben können. Diese wenden sich bitte an die Telefonnummer 06181 100-123.

2. E-Bikes aus Garage gestohlen - Bruchköbel

(fg) Unbekannte waren in der Nacht zum Donnerstag im Seewiesenring zugange, brachen eine Garage im Bereich der 10er-Hausnummern auf und entwendeten hieraus zwei E-Bikes. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Täter mit einem grauen Kapuzenpullover, einer grauen Cap und einer grauen Hose. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde ein im Vorgarten abgestelltes E-Bike entwendet; dieses konnte jedoch rund zwanzig Meter vom Tatort entfernt in einem Gebüsch liegend aufgefunden werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Brand zweier Baustellen-Container: Vermutlich technischer Defekt - Bad Orb

(lei) Bei einem Feuer auf einem Baustellengelände in der Kurparkstraße sind am Freitagmorgen zwei Bau-Container in Flammen aufgegangen. Zeugen hatten gegen 9 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt und über starke Rauchentwicklung in einem der Container berichtet, in welchem unter anderem Baumaschinen gelagert waren. Beim Eintreffen der nach dort alarmierten Rettungskräfte stand dieser bereits in Vollbrand, wobei das Feuer bereits auf einen zweiten, danebenstehenden Container übergegriffen hatte, der zu Aufenthaltszwecken von Bauarbeitern diente. Nach gut einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und kurz darauf auch gelöscht. Das Feuer, bei dem niemand verletzt wurde und das einen vorläufig geschätzten Schaden von rund 40.000 Euro an den Containern zur Folge hatte, dürfte nach ersten Erkenntnissen auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein, zumal der Brand in dem ersten Container von einem Bereich ausging, in dem sich Akkuladestationen befanden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

4. Einbrecher wollte über Flachdach in Apotheke einsteigen - Bad Orb

(lei) Zur richtigen Zeit am richtigen Ort - so könnte man einen gescheiterten Einbruch in eine Apotheke am frühen Freitagmorgen auf den Punkt bringen, bei dem ein bis dato unbekannter Krimineller letztlich leer ausging. Dieser hatte sich gegen 1.50 Uhr über eine Feuerwehrleiter auf das Flachdach der Apotheke begeben und dort dann anschließend ein Dachfenster aufgehebelt. Dabei hatte er jedoch wohl nicht damit gerechnet, dass sich in dem Moment ein Berechtigter im Inneren aufhielt, der dort noch arbeitete und durch den Krach auf den Eindringling aufmerksam wurde. Indem der Mann auf sich aufmerksam machte, konnte er den ungebetenen Gast letztlich in die Flucht schlagen. An dem Dachfenster entstand leichter Sachschaden. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau zu melden.

Offenbach, 26.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

