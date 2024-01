Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht nach Geldautomatensprengung

Brachttal - Ortsteil Hellstein (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten am frühen Freitagmorgen in einer Bankfiliale in Brachttal - Hellstein fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach den bislang flüchtigen Tätern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um mindestens zwei Personen handeln, die mit einem dunklen Auto geflüchtet sind. Zeugen hatten gegen 1.35 Uhr zwei laute Knallgeräusche gehört und die Polizei informiert. Anschließend seien die dunkel gekleideten Personen aus der Bank geflüchtet und mit dem Fluchtfahrzeug weggefahren. Ob die Unbekannten Bargeld erbeuten konnten und wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die umfangreichen Ermittlungen hierzu dauern an. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Offenbach am Main, 26.01.2024, Pradel, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell