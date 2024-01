Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto prallte gegen Baum: Eine Person schwerverletzt

Neu-Isenburg (ots)

1. Auto prallte gegen Baum: Eine Person schwerverletzt - Bundesstraße 44 / Neu-Isenburg

(cb) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 44 in Fahrtrichtung Neu-Isenburg ereignete. Ersten Erkenntnissen nach befuhr eine 19-jährige Fahrerin, gegen 21.20 Uhr, in ihrem grauen Audi die linke von zwei Fahrspuren. Bei einem Fahrspurwechsel übersah sie vermutlich einen blauen Dacia, welcher sich auf der rechten Spur befand. Es kam zum Zusammenstoß. Durch diesen kam der Dacia von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 58-jährige Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Schwerverletzt kam der Heusenstammer in ein nahegelegenes Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 8.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Rufnummer 06102 2902-0.

Offenbach, 25.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell