POL-IZ: 231122.2 Dägeling: Zeuge stört Täter am Werk

Heide (ots) - Während des Aufenthalts einer Frau in einem Supermarkt in Heide hat ein Dieb zugeschlagen und der Geschädigten das Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Montag kaufte die 45-Jährige gegen 11.20 Uhr bei Aldi in der Hamburger Straße ein. Als sie sich an der Kasse befand, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse weg war. Die hatte sie kurz zuvor in einem anderen Geschäft noch besessen. ...

