POL-IZ: 231121.6 Heide: Beim Einkaufen bestohlen

Itzehoe (ots) - Am Montag haben Einbrecher eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Itzehoe heimgesucht. Was die Täter entwendeten, ist noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 05.20 Uhr bis 16.30 Uhr suchten Unbekannte das Objekt in der Großen Paaschburg auf. Sie gelangten über das Treppenhaus zur tatbetroffenen Wohnung im dritten Obergeschoss und hebelten die Wohnungstür auf. Was genau die ...

